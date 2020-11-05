M.BURAK YALÇIN

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı Bütçesi 430 bin TL olarak öngörüldü.

Bugün gerçekleşen İl Genel Meclisi toplantıda bütçe üzerine söz alan Grup Başkanvekilleri 430 bin TL’lik bütçeyi az bulduklarını söyleyerek, spora ayrılan bütçeyi eleştirdiler.

BEKTAŞ: SPORA VERİLEN PARAYA YAZIK, GÜNAH

İlk olarak söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Bektaş, bütçe kalemlerinde spor malzemesi alımına 150 bin TL bütçe ayrıldığını belirterek, “Engellilere 100 bin TL değil 500 bin verilsin. Olmazsa olmazlarımız onlar. Spora 150 bin TL ayrılmış. Geçen sene bütçe ayırmadığımı halde kılıfına uyduruldu yine verildi. Yazık günah değil mi? Çok mu önemli. Spora her sene mi para vereceğiz. Çorum turizm bölgesi. Gayretli çalışmalar yapılıyor. Gurur duyuyoruz. Daha da ön planda tutmalıyız” dedi.

BEK: 100 BİN TL AKÜLÜ SANDALYE İÇİN ÇOK AZ

CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne verilen paranın az olduğunu dile getirerek, “Bu verilen para ile ne yapılır. Bakanlıktan spora destek gelmiyor mu? O kadar çok birime para veriyoruz ki. Akülü sandalye çalışması Özel İdare’nin en güzel çalışması. 100 bin TL alım için çok az” diye konuştu.

AŞIK: DIŞARIDAN GELENLERİ NASIL AĞIRLAYACAĞIZ?

MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık da temsil bütçesinin artırılması, turizme daha fazla ödenek ayrılması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Durumumuz çok vahim. Bu bütçeyle ilimizin tanıtılacağı fuarlara nasıl katılacağız? 150 bin lira ile dışarıdan gelenleri nasıl ağırlayacağız? Gelen insanlara kültürümüzü yansıtan bir hediye de mi vermeyeceğiz?”

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020, 15:26