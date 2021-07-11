Stadyum temizleniyor

HARUN AKKAYA

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarına bugün başlarken maçlarını oynayacağı Yeni stadyumda çalışmalar erken başladı.

Yapımı geçtiğimiz sezon başında tamamlayan ve Çorum FK maçlarını seyircisiz olarak oynadığı Yeni Şehir Stadyumunda bir yandan eksikler giderilirken diğer yandan temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli yetkililerin belirledikleri tesbitler doğrultusunda ilk olarak stadın tüm bölümlerini hem temizledi hemde dezenfekte ederek elden geçirdi. Bu çalışmanın ardından stadın geçtiğimiz sezon belirlenen eksikler ve yenilenmesi gereken bölümleride yaz döneminde tamamen elden geçirilerek yeni sezona stadın eksiksiz olarak girmesi amaçlanıyor.

Yeni sezonda maçlara % 50 kapasiteli seyirci alınacağının açıklanmasının ardından tribünlerde Çorum Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından elden geçirildi. Bu çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.