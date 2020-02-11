Sultan Efe Türkiye ikincisi

Liseli Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Sultan Efe finalde kaybetti ve ikinci oldu.

Sultan Efe Türkiye ikincisi

HARUN AKKAYA
Liseli Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Sultan Efe finalde kaybetti ve ikinci oldu.

4-10 Şubat tarihleri arasında Antalya Manavgat’ta yapılan Liseli Gençler Kick Boks Türkiye Şampiiyonası’nda Bahçelievler Anadolu Meslek Lisesi öğrencisi Sultan Efe Point Fight kategorisinde final maçında Gaziantep’li rakibine 10-7 sayı ile yenilerek Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Antrenör Hasan Çalışkan sporcusunun Türkiye Şampiyonasında ikinci olarak gümüş madalya kazanmasından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

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