Sultan Efe Türkiye ikincisi

HARUN AKKAYA

Liseli Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Sultan Efe finalde kaybetti ve ikinci oldu.

4-10 Şubat tarihleri arasında Antalya Manavgat’ta yapılan Liseli Gençler Kick Boks Türkiye Şampiiyonası’nda Bahçelievler Anadolu Meslek Lisesi öğrencisi Sultan Efe Point Fight kategorisinde final maçında Gaziantep’li rakibine 10-7 sayı ile yenilerek Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Antrenör Hasan Çalışkan sporcusunun Türkiye Şampiyonasında ikinci olarak gümüş madalya kazanmasından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.