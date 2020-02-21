Sultanlar play-off bileti için Rize’de

HARUN AKKAYA

Bayanlar Voleybol 2. Lig 7. grupta mücadele yarın oynanacak üç maçla sona erecek.

Ligde sezonun son haftasında temsilcilerimizden Çorum Voleybol play-off bileti almak için Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyet ararken diğer temsilcimiz Osmancık Belediyespor ise evinde Erbaa Gençlikspor önünde sezonun galibiyet ile kapatmak için mücadele edecek.

Yarın saat 14’de Rize İyidere Spor Salonu’nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Çorum Voleybol takımı galibiyetle ayrılması halinde ligi ikinci bitirerek 1. lige yükselmek için play-off mücadelesi verme hakkı kazanacak. Maçı kaybetmesi halinde ise Erbaa Gençlikspor’un puan kaybetmesini bekleyecek. Çorum Voleybol ligde 20 puanla ikinci sırada yer alırken Çaykur Rizespor ise 4 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Ligdeki dğer temsilcimiz Osmancık Belediyespor ise yarın saat 14’de Osmancık Spor Salonu’nda Erbaa Gençlikspor ile karşılaşacak. Erbaa Gençlikspor grupta 19 puanla üçüncü sırada yer alırken Osmancık Belediyespor ise 12 puanla dördüncü durumda. Temsilcimiz ligi galibiyetle kapatmak isterken konuk Erbaa Gençlikspor ise bu maçı kazanıp Çorum Voleybol’ün Rize’de kaybetmesi halinde play-off biletini almak için mücadele edecek.