Sultanlar sezonu galibiyetle kapatmak istiyor

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Kadınlar Voleybol 2. liginde gruplarda mücadele yarın oynanacak maçlarla sona eriyor.

Temsilcilerimizden Çorum Voleybol, Fındıklı Tenis Doğan, Osmancık Belediyespor ise Kastamonu Doğa Gençlikspor ile evinde sezonu galibiyetle kapatmak istiyor.

Kadınlar Voleybol 2. Ligi 7. grupta mücadele eden temsilcilerimizden Osmancık Belediyespor 13. maçlar sonunda dört galibiyet ve dokuz mağlubiyet ve topladığı 14 puanla beşinci sırada bulunuyor. Osmancık Belediyespor ligin son maçında yarın saat 14’de ilçe spor salonunda grupta üç galibiyet ve on mağlubiyet ile son sırada bulunan Kastamonu Doğa Gençlikspor ile karşılaşacak.

Osmancık Belediyespor bu maçı kazanarak hem ligi galibiyetle kapatmak hemde sıramadaki yerini korumak istiyor. Maçı Caner Yıldırım yönetecek yardımcılığını ise Hasan Öztürk yapacak.

Gruptaki diğer temsilcimiz Çorum Voleybol ise sezonun son maçında yarın saat 14’de Fındıklı Tenis Doğaspor’u konuk edecek. Çorum Voleybol 14 puanla altıncı sırada yer alırke Fındıklı Tenis Doğaspor ise 10 puanlı yedinci sırada bulunuyor. Çorum Voleybol sezonu galibiyet ile kapatarak puan sıralamasında bir üstte ligi tamamlamak istiyor. Maçı Turgut Yıldırım yönetecek yardımcılığını ise Ayşegül Yıldırım yapacak.