Sultanlar’dan şaşırtan mağlubiyet

HARUN AKKAYA

Kadınlar 2. Voleybol Ligi 7. grupta temsilcimiz Çorum Voleybol evinde konuk ettiği Fatsa Halk Eğitim Merkezi Gençlikspor’a beklenmedik bir şekilde 3-0 yenildi.

Hafta sonu oynanması gerekirken Fatsa takımının önce ligden çekilmesi ardından yeniden devam etme kararı nedeni ile ertelenen maç dün Atatürk Spor Salonu’nda oynadı. Sezonun ilk yarısındaki kadrosunu büyük oranda dağıtan iki takımın maçında konuk Fatsa takımı yaşı çok daha küçük isimlerden kurulu kadrosu ile Çorum Voleybol karşısında iyi mücadele etti.

Karşılıklı sayılarla geçen ilk sette Çorum FK inanılmaz servis ve bireysel hatalar yapınca rakibini maça ortak etti. Uzatmaya giden sette Fatsa temsilcisi 27-25 galip ayrılarak 1-0 öne geçti ve morallendi.

Bu seti kaybeden Çorum Voleybol rakibi önünde sonraki setlerde bir türlü oyuna girmeyi başaramadı. Saman alevi gibi zaman zaman iyi bir oyun ortaya koyan temsilcimiz inanılmaz hataları peş peşe yapınca Fatsa temsilcisi iyice morallendi ve ikinci seti 25-22 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü settede görüntü değişmedi. Konuk takım özellikle savunmada çok iyi mücadele ederken hücumda az hata yaptı ve Çorum Voleybol’un bireysel hataları sonucunda da bu seti de 25-22 maçı ise 3-0 alarak Çorum’dan üç puanla döndü. Bu galibiyet ile Fatsa Halk Eğitim 12 puanla dördüncü sıraya yükselirken Çorum Voleybol 10 puanla bir basamak geriledi ve beşinci sıraya düştü.