Sungurlu, Çankırı’da siftah yaptı: 3-0

HARUN AKKAYA

Erkekler Voleybol 2. liginde temsilcimiz Sungurlu Belediyespor Çankırı deplasmanında sezonun ilk galibiyetini alarak moral buldu.

İlk iki maçını kaybeden temsilcimiz Sungurlu Belediyespor Çankırı deplasmanında iyi başladığı maçta ilk seti zorlanmadan 25-13 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen temsilcimiz 25-17’lik skorla galip gelerek 2-0 öne geçti. Üçüncü sette ev sahibi takımın maça ortak olmasına izin vermeyen temsilcimiz seti 25-21 maçıda 3-0 kazanarak ilk galibiyetini aldı ve üç puanın sahibi oldu.