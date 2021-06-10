Sungurlu’nun Sultanları Çankırı’da sahne alıyor

HALİL ÖZTÜRK

Çankırı’da bugün başlayacak Bayanlar Bölgesel Voleybol grup maçlarında mücadele edecek Sungurlu Belediyespor’u Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce yolcu etti.

Kafileyi kahvaltıda misafir eden Sarıcüye takıma olan inançlarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in selamlarını ileten Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce,” Biz sizlere çok güveniyoruz. Dualarımız ve inancımız sizlerle. Başkanımız da selamlarını ve başarı dileklerini iletti. İnşallah güzel sonuçlarla döneceksiniz. Sonuç ne olursa olsun biz sizinle her zaman gurur duymaya devam edeceğiz.” dedi.

İlk maçta karşılaşacakları Çankırı Yükseliş Gençlikspor’un 1. ve 2. liglerden çok sayıda transfer yaptığını belirten Özdemir rakiplerinin güçlü bir rakip olduğunu belirterek ‘Bizde sahada elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz’ dedi.

Çankırı’da bugün başlayacak grup maçlarında Çankırı Demirspor ile Kastamonu Tosyaspor saat 16’da karşılaşacak. Saat 18’de ise Sungurlu Belediyespor ile Çankırı Yükseliş Gençlik karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz yarın Çankırı Demirspor ile cumartesi günü ise Kastamonu Tosyaspor ile karşılaşarak grup maçlarını tamamlayacak. Maçlar sonunda grup birincisi olan takım 2. lige yükselecek.