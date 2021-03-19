Talihsiz gencin görüntüsü korkuttu!

HARUN AKKAYA

Çorum’da bu sene Bal Ligi’nde ilimizi temsil edecek olan Çimentospor’un antrenmanında talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda sürdüren Çimentospor’un bugün gerçekleştirilen çift kale antrenmanında Özgür Doğan, takım arkadaşı ile girdiği ikili mücadelede kaval kemiğine aldığı darbe ile 7 cm’lik açılma yaşandı.

Özgür Doğan’ın yerde acılar içinde kıvrandığını gören takım arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Talihsiz genç ambulansla hemen Özel Elitpark Hastanesi’ne kaldırıldı. Gencin kaval kemiğinde oluşan görüntüsü korkuturken, doktorlar tarafından 7 dikiş atıldı.

Bu arada talihsiz futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Çimentspor yöneticileri ve takım arkadaşları da hastanede Özgür Doğan’ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 17:38