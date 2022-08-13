Taraftarlar da Cantürk Başkan’a teşekkür etti

HARUN AKKAYA

Alagöz Holding ve Iğdırspor Başkanı Cantürk Alagöz’e taraftarlarda teşekkür ettiler.

Dostluk maçını izlemek üzere Çorum’a gelen Cantürk Alagöz’ü Çorum FK başkanı Oğuzhan Yalçın ve yönetim kurulu üyelerinin büyük bir bölümü stad önünde karşıladı. Başkan Stada girişinde ise taraftarların yoğun alkışları altında önce Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın hediyesini aldı.

Cantürk Alagöz ve Oğuzhan Yalçın daha sonra maraton tribünündeki taraftarların bulunduğu bölüme gittiler. Burda Tribün Liderleri Hüseyin Nalcı ve Şevket Yumutkan tarafından karşılanan Cantürk Alagöz’e plaket ve Iğdırspor ve Çorum FK formaları hediye edildi.

Taraftarların tezahüratları altında iki kulüp başkanı tribünlere üçlü çektirirken Cantürk başkan hediye edilen formayı tribündeki taraftarlara verdi ve hepsine teşekkür etti.