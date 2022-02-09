Taraftarlar meşale şov yapacak

Çorum FK taraftarları Pazar günü oynanacak Kahramanmaraşspor maçı öncesinde tesislerde meşale şov yapmaya hazırlanıyor.

Kırmızı Siyahlı takımın ligdeki son iki maçını kazanmasının verdiği moralle Maraş maçı öncesinde takımına destek vermeyi amaçlayan taraftar grupları Cumartesi günü saat 20.30’da tesislerin önünde toplanarak burda meşale şov yapacaklar.

Taraftar grupları tüm camiayı cumartesi günü meşalesini alarak tesislerde buluşmaya davet ettiler. Organizasyonla kırmızı siyahlı takım futbolcularına camianın onlara olan inancı ve güvenini göstermek için büyük önem taşıyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2022, 19:10