Tek çalıştılar

HARUN AKKAYA

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabında akşam yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım yoğun çalışma temposu nedeni ile dün sabahı dinlenerek geçirdi.

Çok güzel bir ortamda bulunan kamp yapılan otelde birlikte vakit geçiren Çorum FK futbolcuları akşam saat 18’de ise antrenman maçı için otel sahasına çıktılar.

Kırmızı Siyahlı takım bugün ve yarın yapacağı antrenmanların ardından pazar sabahı yapacağı hafif çalışma ile sezon öncesi üçüncü ve son etabıda tamamlayarak iki günlük izne çıkacak. Çorum FK ligin ilk haftasında Diyarbekirspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarının son etabını kendi tesislerinde yapacak.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021, 20:12