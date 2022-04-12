‘Tepkimiz size değil sahipsiz bırakanlara’

Çorum FK takım kaptanı Murat Yıldırım maç sonu maraton tribününde bulunan taraftarların bulunduğu bölüme giderek yaptığı konuşmada tepkilerinin kesinlikle taraftara olmadığını kulübü sahipsiz bırakanlara olduğunu söyledi.

‘Tepkimiz size değil sahipsiz bırakanlara’

HALİL ÖZTÜRK
Çorum FK takım kaptanı Murat Yıldırım maç sonu maraton tribününde bulunan taraftarların bulunduğu bölüme giderek yaptığı konuşmada tepkilerinin kesinlikle taraftara olmadığını kulübü sahipsiz bırakanlara olduğunu söyledi.

Maçın ardından Teknik Direktör Ergün Penbe ile birlikte maraton tribününe giden kaptan Murat Yıldırım tribün liderleri ile birlikte taraftarlara bir konuşma yaptı. Yıldırım, maç öncesi yaptıkları tepkinin kulübün sahipsız bırakılmasına olduğunu belirterek ‘Bizler futbolcular olarak elimizden gelen mücadeleyi bugüne kadar verdik bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Maç sonunda tribüne gelmememizin sizlerle bir alakası yok. Biz bu kulübe sahip çıkmayanlara tepki gösteriyoruz. Sizler elinizden gelen desteği veriyorsunuz bizlerde sahada elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz vermeye devam ediyoruz. Sizlerden isteğimiz sezon sonuna kadar bu desteğinizi sürdürün’ dedi.

Teknik Direktör Ergün Penbe de taraftarlara yaptığı konuşmada bu takıma inanları ve güvenmelerini istereyer ‘Sizin bu desteğiniz sürdüğü sürece biz sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inarııyoruz’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2022, 12:55
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YORUMLAR
Bayindir
Bayindir - 4 saat Önce

Fedakarlık ornegi.. Cok tsk ederiz.. Umarim emeklerinizin karsiligini misli ile alirsiniz.. Lutfen sehrin takimina ve bu fedakar oyuncularimiza sahip cikalim..

Salih
Salih - 3 saat Önce

Fatih Başkan inadı kaprisi bırak memleketinin takımına sahip çık.Geçmişi bırakıp bu takımı el birliğii ile ŞAMPİYON yapalım.Bu güç biz de var.Zaman Birlik Destek olma zamanı.Çorum ayağa kalk.

Sezer
Sezer - 3 saat Önce

Bu takımı sayın Ahmet AHLATCI bey alsa ne iyi olur.Yakışır.Stat hazır Tesis hazır.Yap isminide AHLATCI ÇORUMSPOR Çıkar takımı süper lige.Bak ondan sonra hem Ahlatcı hem Çorum nasıl kazanıyo hemde nasıl Reklam yapılıyor.Ah bir düşünseniz.

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