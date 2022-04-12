‘Tepkimiz size değil sahipsiz bırakanlara’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK takım kaptanı Murat Yıldırım maç sonu maraton tribününde bulunan taraftarların bulunduğu bölüme giderek yaptığı konuşmada tepkilerinin kesinlikle taraftara olmadığını kulübü sahipsiz bırakanlara olduğunu söyledi.

Maçın ardından Teknik Direktör Ergün Penbe ile birlikte maraton tribününe giden kaptan Murat Yıldırım tribün liderleri ile birlikte taraftarlara bir konuşma yaptı. Yıldırım, maç öncesi yaptıkları tepkinin kulübün sahipsız bırakılmasına olduğunu belirterek ‘Bizler futbolcular olarak elimizden gelen mücadeleyi bugüne kadar verdik bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Maç sonunda tribüne gelmememizin sizlerle bir alakası yok. Biz bu kulübe sahip çıkmayanlara tepki gösteriyoruz. Sizler elinizden gelen desteği veriyorsunuz bizlerde sahada elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz vermeye devam ediyoruz. Sizlerden isteğimiz sezon sonuna kadar bu desteğinizi sürdürün’ dedi.

Teknik Direktör Ergün Penbe de taraftarlara yaptığı konuşmada bu takıma inanları ve güvenmelerini istereyer ‘Sizin bu desteğiniz sürdüğü sürece biz sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inarııyoruz’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2022, 12:55