Transfer BÜTÇE’yi bekliyor

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Başkan Fatih Özcan yeni sezon bütçesini oluşturduktan sonra kadro planlaması ona göre şekillenecek.

Kırmızı Siyahlı takımda sezonu tamamlayan Teknik Direktör İsmet Taşdemir’in başkan özcan’a detaylı bir rapor sunduğu takımın ihtiyaç duyduğu bölgeler konusunda isim isim bilgi verdiği öğrenildi.

Başkan Fatih Özcan açıklamasında iki hedef doğrultusunda çalıştıklarını bütçeyi oluşturması halinde şampiyonluk hedefi ile bunu başaramadıkları takdirde ise orta sıralar için mücadele edecek düşük bütçeli bir kadro kuracaklarını söylemişti. Özcan iki farklı hedef içinde iki farklı teknik adam ile prensipte anlaştıklarını bütçe görüşmelerinden sonra ilk olarak teknik adam ile anlaşarak yola çıkacaklarını açıklamıştı.

Kırmızı Siyahlı takımda yeni sezon kadro planlamasının büyük oranda tamam olduğu bütçe çalışmaları sonunda hareketin başlayacağı öğrenildi. Mevcut kadronun eksik bölgelerine alınacak isimlerin büyük bölümü ile prensipte anlaşma sağlandığı kesin kararın verilmesinin ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

Sponsorluk için görüşmelerini sürdüren kırmızı siyahlı takımda Ahmet Ahlatcı ile yapılan anlaşma camiada büyük mutluluk yarattı. Fatih Özcan’ın iki üç firma ile daha sponsorluk için görüşme halinde olduğu b görüşmeler sonunda 15 milyon liralık bir bütçe oluşturulması halinde şampiyonluk hedefi ile yola çıkacak bir kadro için düğmeye basılacak.

Bu ay içinde görüşmelerin sonuçlanması ve Haziran ayının ilk bölümünde ise hareketin başlaması bekleniyor. Fatih Özcan 15 Haziran’a kadar camiadan zaman istemişti. Görüşmelerin bu tarihten önce sonuçlanması ve kırmızı siyahlı takımın yeni sezon hedefinin açıklanması ve ardından da transfer çalışmalarında harekete geçilmesi bekleniyor.