‘Transferde önceliğimiz stoper’

Çorum FK Sportif Direktörü Yakup Ateş kadro olarak eksik olduklarını ancak şu anda en önemli önceliklerinin Salih Zafer’in ayrılması nedeni ile savunmaya transfer yapmak olduğunu ve bunun için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Ara transfer döneminin çok zor olduğunu buna birde bu sezon sürenin çok kısa olduğunu belirten Yakup Ateş ‘Yaşadığımız bu sıkıntılara rağmen eksiklerimizi gidermek için çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. En kısa sürede bu transferleri yapmak istiyoruzb Sayısal olarak eksiğimiz var ancak şu an birinci önceliğimiz stoper bölgesi. Başka mevkilerede transfer yapabiliriz bunu duruma göre önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. Bu konuda zamanımızında çok dar.

Bugün itibari ile tek düşüncemiz ikinci yarının ilk maçında pazar günü deplasmanda oynayacağımız Diyarbekirspor maçı. Bu maçtan galibiyet ile ayrılarak bir sonraki hafta evimizde büyük taraftarımızın önünde güzel bir atmosferde Ergene Velimeyespor maçını kazanarak yarışın içinde olduğumuzu göstermek istiyoruz. Çorum FK taraftarlarının takımlarına sonuna kadar çıkacağına ve bizim itici gücümüz olacağından en ufak bir şüphemiz yok. Hedefe giden yolda en büyük gücümüzün taraftarımız olduğunu biliyoruz. Onlarında bizlere inanmaları ve güvenmelerini istiyoruz’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022, 18:32