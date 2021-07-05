Trap rekor katılımla yapıldı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Trap Atışları rekor sayıda katılımla cumartesi günü Melikgazi Atış Poligonu’nda yapıldı.

12 ilden 227 sporcunun altı kategorideki mücadelesi sabah erken saatlerde başlamasına karşın saat 21.30’da karanlıkta da olsa yapılarak tamamlandı.

Trap yarışmalarına ilgide hayli yüksek oldu. Yarışmanın büyük bir bölümünü AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Hayati Kısacak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Dernekler Müdürü Mustafa Bayrak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte çok sayıda atıcı ailesi ve atış severler katıldılar.

Yarışmalara Çorum ile birlikte Sivas, Amasya, Kırşehir, Samsun, Kastamonu, Çankırı, Yozgat, Tokat, Adana, İstanbul ve Sakarya illerinden 227 sporcu katıldı.

Profesyonel lisanslı erkeklerde 59 sporcu yarıştı. Profesyonel Erkekler 21 yaş üstünde Metin Kalaycıoğlu birinci, Mehmet Kaymaz ikinci Barborus Örtükoğlu üçüncü Savaş Aslan dördüncü Ahmet Deli beşinci Bahadır Bekir altıncı oldu. Profesyonel Erkekler 21 yaş altında ise Batuhan Balıca birinci Kağan Günlükcü ikinci Bülent Pazar üçüncü Emrah Okur dördüncü Ali Hasan Gürsel beşinci Hasan Yağız Mutlu ise altıncı oldu.

Profesyonel Erkekler 50 yaş üstünde 16 sporcu yarıştı. Yılların emektarı bu spor dalına gönül vermiş isim Arslan Özkaya birinci olurken Celal Taşdelen ikinci Yaşar Çavuş üçüncü, Bahattin Örtükoğlu dördüncü, Murat Aktaş beşinci Erol Alev ise altıncı oldu. Profesyonel Kadınlarda Nazlınur Muzlu birinci Sercan Taştan ikinci Buket Sin üçüncü Derya Satılmış dördüncü Ceren Özkaya beyinci Mine Gençay ise altıncı oldu.

Avcular Kategorisinde toplam 110 sporcu yarıştı. Avcılar Genel 50 yaş üzerinde Cemil Ahıska birinci Dursun Metin ikinci Mustafa Çöp üçüncü, Hulusi Kılıç dördüncü Atilla Ahıskalı beşinci Aydın Murat altıncılık ödülünün sahibi oldu. Avcılar Genel 18 yaş üstünde ise Fırat Çağıl birinci Recep Çolak ikinci Ahmet Kaya üzüncü Emre Güçlü dördüncü Yasin Kırar beşinci Rıdvan Karslı ise altıncı oldu.

Müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye girenlere kupa ve madalyanın yanı sıra para ödülüde verildi. Altı kategoride yapılan müsabakalar sonunda toplam 20 bin 450 lira para ödülü dağıtıldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2021, 11:42