Türkiye'de futbol ligleri 12 Haziran'da başlayacak!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF olarak Türkiye futbol liglerinin 12-13-14 Haziran'da başlamasına karar verdiklerini açıkladı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'de futbol liglerinin 12-13-14 Haziran'da başlayacağını açıkladı. TFF Başkanı Özdemir'in basın toplantısındaki açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile görüştük. Bugün yönetim kurulu ile toplantımızı yaptık. Normalleşme planı kapsamında değerlendirmede bulunduk. Görevimizin sorumluluğunu biliyoruz. Bir yol haritası çizdik. Şimdilik olmak kaydıyla elimizde değişik senaryolarında bulunmasıyla birlikte Süper Lig, 1. Lig ve diğer ligleri 12-13-14 Haziran Hatfasında başlatma kararı aldık.

Maçların nasıl oynanacağına Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yapacağımız görüşmelerle gerçekleşecek. Yeni dönemi de fırsata çevirmemiz gerekli. Bu nedenle sağduyu içerisinde kararlara sağduyulu davranarak bunu başaracağımıza eminim. En güzel şekilde liglerimizi Tmmuz ayı itibarıyla tamamlayacağız. Ağustos ayında Şampiyonlar ligi finaline v sahipliği yapacağız. Aldığımız kararların ülkemize hayırlı olmasını diliyiorum. Hiç bir vrüse meydanı bırakmayacağız."

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2020, 14:17