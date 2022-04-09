Üç günde sadece 500 bilet satıldı

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın yarın sahasında oynayacağı 1461 Trabzon maçının biletleri Hürriyet Parkı önünde satışa sunuldu.

Çarşamba gününden itibaren AHL Park içindeki ÇFK Store’de satışa sunulan biletler dün öğlen saatlerinden itibaren Saat Kulesi yanındaki Hürriyet Parkında açılan standta satışa sunuldu. Burdan bilet satışları bu akşam saat 17’ye kadar devam edecek. Maç günü ise bilet satışları stadyum yanındaki gişelerden devam edecek.

Kulüpten aldığımız bilgiye göre üç gündür satılan bilet sayısı 200’ü toplu alımla birlikte 500’ü bulmadığı öğrenildi.

Öte yandan maç günü bilet satışlarının stadyum önünde baş başlamasına kadar satılabileceği o dakikadan itibaren satışın yasak olduğu taraftarların mağdur olmaması için biletlerini erkenden almaları istendi.