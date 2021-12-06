Uğurcan Dursun çeyrek finalde

Portekiz’de devam eden Dünya Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Şampiyonası’nda Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Uğurcan Dursun çeyrek finale yükseldi.

Uğurcan Dursun çeyrek finalde

Portekiz’de devam eden Dünya Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Şampiyonası’nda Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Uğurcan Dursun çeyrek finale yükseldi.

2 Aralık’ta Portekiz’in Vila Novade Gaia kentinde başlayan U 19 ve U 15 Gençler Masa Tenisi Dünya Şampiyonası’nda U 15 ferdi erkeklerde milli takım adına mücadele eden tek sporcu olan Uğurcan Dursun eleme maçlarını kazanarak çeyrek finale yükseldi, Dursun çeyrek final maçında bugün Fransız Lebrun Felix ile Tayvan’lı Chargyu-An maçının galibi ile yarı finale yükselmek için karşılaşacak.

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