Uğurcan Dursun çeyrek finalde

Portekiz’de devam eden Dünya Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Şampiyonası’nda Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Uğurcan Dursun çeyrek finale yükseldi.

2 Aralık’ta Portekiz’in Vila Novade Gaia kentinde başlayan U 19 ve U 15 Gençler Masa Tenisi Dünya Şampiyonası’nda U 15 ferdi erkeklerde milli takım adına mücadele eden tek sporcu olan Uğurcan Dursun eleme maçlarını kazanarak çeyrek finale yükseldi, Dursun çeyrek final maçında bugün Fransız Lebrun Felix ile Tayvan’lı Chargyu-An maçının galibi ile yarı finale yükselmek için karşılaşacak.