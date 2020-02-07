Ulukavak’a modern spor tesisi

FATİH BATTAR

Spora ve sporcuya verdiği değer ile spor dostu belediyelerden biri olan Çorum Belediyesi Kale Mahallesi Spor Tesisi’nin ardından Uluvak Mahallesi’ne yaklaşık 2 bin 400 metrekare alana yaklaşık 3 milyon TL’ye mal olan Ulukavak Mahallesi Spor Tesisi için dün açılış töreni düzenledi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eski Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, kurum müdürleri, STK temsilcileri, Ulukavak mahallesi sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖZDEMİR’DEN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Törende bir açılış konuşması yapan Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, tesisin Çorum’a kazandırılmasında emeği geçen Çorum Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederek; “Ulukavak Mahallesi olarak Akşemseddin Caddesi’nin açılmasını ve Pazartesi Pazarı’nın düzene sokulmasını istiyoruz.” dedi

Muhtar Hanefi Özdemir'in konuşmasından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; "Bizim her yerde söylediğimiz bir şey var. Biz bu görevi aşkla yürütüyoruz. Bizim kavgayla, gürültüyle, didişmeyle işimiz yok. Milletine aşık olan, memleketine aşık olan adam nefsi bir kenara koymuş adamdır." diye konuştu

FAALİYETLERE YILDA 15 BİN KİŞİ KATILIYOR

‘Sportif faaliyetlerimize her yıl 15 binden fazla hemşehrimiz katılıyor. Şehrimize kazandırdığımız yeni spor tesisleriyle daha çok insanımızı sporla buluşturacağız.’ diyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bütün mahallelere ve mevcut spor salonları olan mahallere de yenilerini ekleyerek spor salonları ile, kadın kültür merkezleri ile, gençlik merkezleri ile donatacaklarını kaydederek; “Spor, kültür ve sanat bizim ortak değerimiz. Biz sporu, sanatı ve kültürü ne kadar geliştirirsek ve ne kadar hizmet yaparsak birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize o kadar hizmet edeceğimizin düşüncesindeyiz. Bütün mahallelerimize, mevcut spor salonları olan mahallerimize de yenilerini eklemek suretiyle spor salonları ile, kadın kültür merkezleri ile, gençlik merkezleri ile donatacağız. Bundan sonra sporu, sanatı ve kültürü daha üst seviyelere taşıyacağız. İnşallah bu modern spor salonlarımız ahlaklı sporcuların yetişmesine vesile olur.” diye konuştu

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ise sporun önemine dikkat çekerek, bu gibi tesislerin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacağını ve bu tesislerin geleceğin şampiyonlarını çıkarak Çorum’un adını Türkiye’ye ve dünyaya duyaracağını kaydetti.

Çorum’da nerede ne ihtiyaç varsa belediyenin orada olacağını ifade eden AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da; “Pazartesi günü Kale Mahallesi’nde yine bir güzel spor tesisi açtık. Bugünde Ulukavak’a açıyoruz. Bu tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Spor dostluk demek, spor kardeşlik demek, spor kaynaşma demek, spor sağlık demek. Böyle tesisleri tüm mahallerimize inşallah değerli başkanımız Halil İbrahim Aşgın’ın öncülüğünde yapmaya devam edeceğiz. Nerde ihtiyaç varsa belediye olarak orada olacağız. Milletimizin bir isteği varsa belediye olarak orada olacağız. Bu güzel Çorum’a bu güzel ekiple, yerel yönetimle ve milletvekili arkadaşlarımızla beraber hizmet etmek bizim için bir onur. Beraberliğimizi ve birliğimizi koruduğumuz sürece bu güzel cennet vatanda, bu güzel Çorum’da yaşamaya inşallah devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Çiftçi de tesisin Çorum’a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek; “Göreve geldiği günden beri aşkla, şevkle çalışan ve ilimizin ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışmaya da devam eden Halil İbrahim Aşgın’a nice güzel hizmetler nasip olmasını niyaz ediyorum. İnşallah bu tesisimiz burada bir eksikliği giderecektir. Bu tesisimiz burada yaşayan vatandaşlarımıza daha nezih bir ortamda spor yapma imkanı sağlayacaktır. Ayrıca gençlerimizi ve çocuklarımızı zararlı alışkanlardan korumaya ve geleceğin başarılı sporcuların yetişmesine vesile olacaktır. Cumhurbaşkanımızın güzel bir sözü var “Spor ne kazanma hırs, ne kaybetme korkusudur. Tek kelime ile özgüvendir” İnşallah burada özgüvenli gençlerimiz, başarılı sporcularımız yetişecek ve Çorum’un ismini başla platformlarda duyuracaklardır.” şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Çifçi ve protokol üyeleri tesisi gezerek bilgi aldı. Açılışa özel öğrencilerin gösterilerini izleyen protokol üyeleri öğrencileri tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2020, 18:57