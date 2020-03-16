Ulukavakspor’dan altın vuruş

HARUN AKKAYA

1. Amatör Küme’de ligde kalma mücadelesi veren ve düşme hattına en yakın iki takım Ulukavakspor ile İskilipgücü arasındaki maçtan ev sahibi takım tecrübeli futbolcusu Serkan Çağırgan’ın ilk yarıda attığı tek golle 1-0 galip ayrılarak altın değerinde üç puanın sahibi oldu.

Haftaya 16’şar puanla yedinci ve sekizinci sırada giren iki takım Ulukavakspor ve İskilipgücüspor arasındaki karşılaşmaya ev sahibi Ulukavakspor etkili başladı ve 27. dakikada Serkan Çağırgan’ın attığı golle siyah beyazlı takım 1-0 öne geçti.

Golden sonrada Ulukavakspor topa daha çok sahip olurken İskilipgücü hücumda etkili olamadı ve ilk yarı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da Ulukavakspor oyunda üstünlüğünü devam ettirirken rakibine fazla gol fırsatı vermedi.

Son bölümde İskilipgücü’nün beraberlik çabası sonuç vermedi ve zorlu maçtan 1-0 galip ayrılan Ulukavakspor 19 puana yükselerek rakibi ile üç puan fark atarken İskilipgücüspor ise 16 puanda kaldı.