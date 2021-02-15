Umut ve Muhammet İnegöl maçında yok

HARUN AKKAYA

Çorum FK dün Afyonspor deplasmanında aldığı üç puana karşılık iki futbolcusunu kaybetti. Umut Kaya ve Muhammed Fettahoğlu dört sarı kart cezalısı oldular.

Kırmızı Siyahlı takımda Afyonspor maçına üç sarı kartla çıkan Umut Kaya ilk yarının devre arasında soyunma odasına giderken hakeme verdiği tepki nedeni ile, Muhammed Fettahoğlu ise rakibine yaptığı hareket sonunda gördükleri kartlarla cezalı duruma düştüler. İki futbolcu perşembe günü oynanacak İnegölspor maçında forma giyemeyecekler.

Bu maçta sarı kart gören Cengiz ve Salih Zafer ise üçüncü sarı kartları gördüler ve ceza sınırına dayandılar.