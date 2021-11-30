Üzülmemek elde değil

HALİL ÖZTÜRK

Bu sezon izlediğim en iyi futbolu oynamamıza rağmen Trabzon’dan bir puanla döndük. Gerçekten 5-0 kazandığımız Sarıyer maçından daha iyi oynadığımız futboldan bir puanla ayrıldık.

Saha içinden izlediğim bu sezon ki ilk maç. Ne kadar yukardan izlemekten kötü olsada girdiğimiz net pozisyonları yakından görüp kaçanlara kahrolduk.

Maçın ilk dakikasından itibaren daha çok isteyen ve önde basan risk alan Çorum FK oldu. Ahmet hoca ilk dakikadan itibaren rakibe önde baskı yaptırdı orta alanda kaptığımız toplarla çabuk çıktık ve pozisyonlar bulduk. Golü bulsak öne geçsek maçın skoru çok farklı olabilirdi.

Takımın genelde önceki maçların üzerine çıktığı beklenen performansı gösterdiğini söylemek mümkün. Fakat sağ kanatta Serkan ile orta sahada Hasan gerçekten doksan dakika verdikleri mücadele ile öne çıkan isimler oldular. Uzun süredir beklentilerin uzağındaki Burak’ın da bu maçta hücuma verdiği katkılar olumlu ve umut verici. Umut içinde mücadelesini alkışlıyorum fakat ceza sahası etrafında skor üretecek pozisyonlar bekliyoruz ondan.

Kupa maçında ilk kez izlediğim Emre Öztürk ile ilgili düşüncelerim son iki maçtaki performansını izledikten sonra tamamen değişti. Fatih Başkan’ın yerinde olsam Abdulhamit sezonu kapattı diye o bölgeye transfer yapmam mevcut dört isimle orayı kapatırız. O bölgeye yapılacak transfer için ayrılan bütçeyi forvet ve kanat için yapılacak transferi ayırır ordaki kaliteyi yüksek tutarım.

Hekimoğlu grubun namağlup takımı ve zirvenin ortağı. Maçın ardından yapılan yorumlarda Hekimoğlu şöyle kötü böyle kötü diyenler topladığı puanları başkaları vermedi onlar aldılar. Şunu görmemiz gerekiyor Çorum FK iyi oynadığı zaman rakip kötü gözüküyor.

Tabiki güzel oynamak yetmiyor hedefe gitmek için kazanmak zorundayız. Ben inanıyorumki Çorum FK böyle baskılı oynasın bir şekilde golü bulup şanssızlığı kıracaktır. Sakatlar dönmeye başladı ve bu hafta sonundaki İnegölspor maçına daha alternatifli bir kadro ile çıkacağız. Liderle puan farkını devre arasına kadar daha fazla açmamamız hatta kapatmamız gerekiyor. Bunun içinde önümüzdeki dört maçlık periyodu kayıpsız geçmemiz lazım. Bunu yapacak gücümüz ve kalitemiz olduğunu hepimiz görüyoruz.

Maç sonunda sosyal medyada yine kulübü ve takıma zarar veren yorumları görünce inanın çıldırıyorum. Bir futbolcuyu eleştirmek ayrı ihanetle suçlamak ayrı. Nasıl bir taraftarsınki sen sezon başından buyana bir çok maç kazandırmış mücadele etmiş bir isme bir maçta kötü oynadı diye ihanetle suçluyorsun. Bunu yazanlar bu takıma en büyük ihaneti yapanlardır. Kimse kötü oynadı diye eleştiriye söz söyleyemez. Bu sütunlarda ne kadar eleştiri yaptık. Futbolu eleştir ancak kşilik ve karakterlere girdin mi sen bu takımın seveni olamazsın çünkü zarar veriyorsun.

İlk yarıda dört maç ve liderle puan farkımız yedi. Bunu beş ve altına indirmemiz halinde ikinci yarıda çok daha avantajlı olacağımıza inancım tam. Zor dört maçta 12 puan mükemmel olur 10 puan toplarsak da fena değil.

Gerçekten Hekimoğlu maçındaki mücadele oyun ve özellikle maç sonundaki beraberliğe üzülen ve kendini yere bırakan futbolcuları görünce umutlarım iyice arttı. Evet sıkıntılı günler geçirdik kötü oynadığımız maçlar oldu ancak gelinen bu noktada son düdüğe kadar mücadeleyi vereceğiz. Bizler tribünde teknik heyet ve futbolcular saha içinde üzerlerine düşeni yaptıkları taktirde bu sezon olmaması için hiç bir neden yok. Son düdüğe kadar mücadeleye devam. Tabiki Hekimoğlu maçındaki futbol ve mücadele ile.

BAL temsilcimiz Osmancık Belediyespor çıkışa geçti. Evinde Mucur galibiyetinin ardından Ankara’dan da üç puanla dönerek sıralamada yükselişe geçti. Genç kadro kazanmayı öğrendikçe ligde üst sıralarda kendine yer bulacağına inanıyorum. Turgay hoca gözetimindeki doğru ve planlı yapılanma önümüzdeki yıllarda sonuca ulaştırır inşallah.

FİLE’de ise Çorum Voleybol ve Sungurlu Belediyespor puan sıralamasında altlarda bulunan rakiplerini yenerek moral buldular. Onlardan devamını bekliyoruz.

1. Amatör’de ise dört takımın şampiyonluk mücadelesi nefes keseceğe benziyor. Bu rekabetten kazananın Çorum futbolu olması en büyük dileğimiz. Her ne kadar amatör futbolumuz her geçen gün kan kaybetsede bu mücadelenin heyecan ve ilgiyi artırmasını umuyor ve bekliyoruz