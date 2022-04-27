Valilik ve TSO’dan Adıyaman maçı öncesi destek

HALİL ÖZTÜRK

Ligde son iki maç öncesinde play-off potasında bulunan Çorum FK’ya Çorum Valiliği ve TSO’dan 200 bin liralık destek geldi.

Devre arasında Başkan Fatih Özcan’ın istifa etmesi ve şirket olması nedeni ile yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen takım zorlu bir mücadele sonunda play-off potasına girmeyi başardı.

Bu süreçte ilk olarak Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın devreye girerek Çorum FK’nın hiç bir zaman sahipsiz kalmayacağını belirterek 200 bin liralık kaynağı futbolculara dağıtmış ayrıca play-off’a çıkılması halinde de 300 bin lira prim sözü vermişti.

Başkan Aşgın bu çalışmasının ardından yaptığı girişimler sonucunda Çorum’un markası konumundaki Çorum FK’nın bir üst lige çıkması adına destek vermelerini için Vali Mustafa Çiftçi ve TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile görüştü.

Daha önce de Çorum FK’nın bir deplasman masraflarını üstlenen Çorum Valiliği futbolculara ödeme yapmak üzere 100 bin lirayı hesaba yatırdı. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaran Hıncal da 100 bin lira destek sözü verdi. TSO’nun da bu rakamı hafta sonunda önce hesaba yatırması ve futbolculara zorlu Adıyamanspor maçı öncesinde moral olması bekleniyor.