Vanspor:1-Çorum FK:1⚽

Çorum FK, ligin 31.haftasında deplasmanda Vanspor'a konuk oluyor.

Ligde geçtiğimiz hafta son dakikada yediği golle Bodrumspor ile 1-1 berabere kalan Çorum FK, play off iddiasını sürdürmek için mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor. Çorum FK'da bu maçta kadro 18 kişi olarak açıklanırken, maçta Berkay, Aykut, Halil İbrahim forma giyemeyecek.

Karşılaşma Ankara bölgesi hakemi Gürcan Hasova'nın düdüğü ile başladı.

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MAÇTAN DAKİKALAR..

⚽DAKİKA 25: Vanspor Mehmet Özdıraz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

⚽DAKİKA 34: Çorum FK, Mehmet Akyüz'ün golüyle beraberliği sağldaı: 1-1

İLK YARI 1-1 SONA ERDİ

Çorum FK play off iddiasını sürdürüyor

Çorum FK ligin 31.haftasında Vanspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Vanspor maçın 25.dakikasında Mehmet Özdıraz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra toparlan Çorum FK üst üste ataklar geliştirdi. Maçın 34.dakikasında soldan Mahsun'un ortasında ceza sahası içinde Mehmet Akyüz kafayla topu ağlara göndererek eşitliği sağladı. 1-1

İkinci yarı ev sahibi ekip daha etkili olsa da karşılaşma 1-1 sona erdi. Çorum FK, bu sonuçla 49 puanla play off iddiasını sürdürdü.

Çorum FK Çarşamba günü evinde play off rakiplerinden Somaspor ile karşılaşacak.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022, 16:26