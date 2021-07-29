Vefaspor’dan ÇAD’a forma

MURAT KARASU

Vefa Gençlikspor’dan Çad’lı çocuklara bir takım forma hediyesi.

Vefaspor kulübü Çad’daki minikleri bir takım forma gönderdi. Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı, Kurban Bayramında Çad’a görevli giden bir sporcu velisi ile birlikte 15 adet kulüp formasını gönderdiklerini ve burda yetim öksüz çocuklara formaların hediye edildiğini söyledi.

Minik sporcuların Vefaspor kulübü formaları ile maça çıktıkları ve son derece mutlu olduklarını belirten Vefaspor Başkanı Ferhat Arıcı ‘Bizim bu dünyaya Vefa borcumuz var. Afrika kıtasında bulunan Çad Cumhuriyetindeki minik sporculara forma hediye ettik ve onların mutlu olmasına sebep olduğumuz için bizlerde sevindik. Kulüp olarak bu tür örnek çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz’ dedi.