Veteranlar ilk yarı attı ikinci yarıda yattı: 7-4

HARUN AKKAYA

Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Federasyonu Türkiye Şampiyonası Antalya’da dün başladı.

Şampiyonada mücadele eden Çorum Hattuşa Veteranlar D grubunda ilk maçında Coşarlar Erzincan Masterlar’ı ilk yarıda bulduğu gollerle 7-4 yenerek gruba galibiyet ile başladı.

Kemer Daima Biz Otel’de yapılan Türkiye Şampiyonası’nda 28 takım dörderli yedi grupta mücadele edecek. Çorum Hattuşa Veteranlar’ın bulunduğu D grubunda Coşarlar Erzincan, Foça Masterlar ve Kuzey Beton Kırklareli Masterlar takımları bulunuyor.

Gruplarda tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda gruplarda birinci olan takımlar Türkiye Şampiyonluğu ikinci olanlar Vatan Kupası, üçüncü olanlar Federasyon Kupası dördüncü olanlar ise Zafer Men Kupası’nda mücadele edecek.

Dün oynanan maçlarla başlayan grup maçları yarın sona erecek. Perşembe ve cuma günleri ikinci tur grup maçlarının ardından cumartesi günü çeyrek final ve yarı final pazar günü ise dört kupada finaller ile şampiyona sona erecek.

Çorum Hattuşa Veteranlar grubundaki ilk maçında Coşarlar Erzincan Masterlar takımı ile karşılaştı. Rakibi önünde karşılaşmaya çok hızlı başlayan Çorum Hattuşa Veteranlar ilk yarıda rakibi önünde Yunus (3), Serhad, Kenan (2) ve Mustafa Doğan’ın golleri ile 7-0 öne geçti. İkinci yarıda kontrollü oynayan Çorum Veteranlar rakibin bu yarıda bulduğu gollere engel olamadı ve maçtan 7-4 galip ayrıldı.

Grubun diğer maçında Foça Masterlar, Kuzey Beton Kırklareli Masterlar takımını 5-1 yenerek galibiyet ile başladı.

Hattuşa Veteranlar grupta ikinci maçında bugün saat 14’de Foça Masterlar ile karşılaşırken aynı saatte Kırıklareli Masterlar ile Coşarlar Erzincan takımları karşılaşacaklar.