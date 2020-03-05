Veteranlar liderliğe yükseldi

HALİL ÖZTÜRK

Veteranlar Orta Karadeniz Grubunda Çorum Veteranlar maç fazlası ile liderliğe yükseldi.

Ligin onuncu hafta maçında Çorum Veteranlar cumartesi günü sahasında konuk ettiği grubun namağlup lideri Samsun veteranlar önünde ikinci yarıdaki oyunu ile sonuca giderek 3-1 kazandı ve grupta 24 puan ve maç fazlası ile liderliğe yükseldi. Grubun diğer maçında Bafra Veteranlar Ayancık Veteranlar deplasmanında 4-0 galip gelerek üçünc sıradaki yerini korudu. Boyabat Masterlar ise Ünye deplasmanına gitmediği için ev sahibi takım 3-0 galip geldi.

Ligde 11. hafta maçları bu hafta sonunda oynanacak. 7 Mart cumartesi günü grup lideri Çorum Veteranlar Bafra Veteranlar ile deplasmanda saat 14.30’da karşılaşacak. Samsun Masterlar ise aynı gün evinde Ünye Şöhretler takımını konuk edecek. Pazar günü ise Boyabat ve Durağan Veteranlar takımları Boyabat Daylı Stadında karşılaşacak.