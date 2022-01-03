Veteranlar, Sinop’ta tek golle seriyi sürdürdü:1-0

YÜKSEL BASAR

Türkiye Veteranlar Liginde Çorum altıncı maçında altıncı galibiyetini de gol yemeden kapatarak grupta liderliğini sürdürdü.

Çorum Veteranlar, Sinop Tersane Veteranlar deplasmanında oldukça kötü hava şartlarında mücadele etti. Yağmur ve fırtına altındaki maçta iki takımda rakipten çok hava şartları ile mücadele etti. Bu zor şartlar altında ilk yarısı 0-0 biten maçın son dakikalarında yüklenen Çorum Veteranlar 55. dakikada Yunus’un attığı golle rakibini 1-0 yenerek ligdeki altıncı maçınıda kazanarak liderliğini sürdürdü.

Çorum Veteranlar ayrıca altıncı maçından da gol yemeden galip ayrılmayı başarmış oldu.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022, 15:33