HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Aykan Atik iyi bir takım olduklarını ve hedeflerinin belli olduğunu belirterek ‘Bu takımla vura vura gitmemiz lazım’ dedi.

Aykan Atik ilk iki etabın son ermesinin ardından düzenlediği basın toplantısında çalışmaları, transferleri, grubu, sakatlıkları ve beklentilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Takım olarak çalışmalara erken başladıklarını bununda önemli bir avantaj sağladığını inandığını belirten Atik ‘İlkk etaptaki çalışmalar bizim için oldukça verimli geçti. İkinci etapta daha çok aerobik, aneorabik ve sahada yaptığımız taktik, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları oyunsal anlamda yaptığımız çalışmalarla tamamladık. Sakat oyuncularımız var. Muhammet Fettahoğlu ve Kıvanç Kaya’nın geçen yıldan gelen sakatlıkları var. Bu iki arkadaşımızın bizimle olma süreleri biraz uzun olacak. Berkan’ın ise Eylül ayında takıma katılmasını bekliyoruz. Diğer sakat oyuncularımız Tarık, Umut ve Hasan’ın durumları ciddi değil. Fizyoterapist eşliğinde çalışıyorlar ve Bolu kampında takıma katılabilecekler. Bu arkadaşların eksiklerini kapatmak adına bireysel özel çalışmalar yapacağız.

‘Samsunspor maçını sakatlıklardan dolayı iptal ettik’

Bu iki etap sonunda yapmayı planladığımız Samsunspor hazırlık maçını iptal etmek zorunda kaldı. Rakibimiz üç etaplı kampı bitirmiş ve lige hazır durumda. Biz ise yüklemeden çıkmış ve sakatı çok olan bir takımız. Böyle bir maçta daha fazla süre vereceğimiz futbolcuları riske atmamak adına bu maçı iptal ettik. Bolu’da yapacağımız 11 günlük kampta dört hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Bu maçların bizim açımızdan daha iyi olacağını düşünüyoruz.

‘Bolu kampında tam takım olmayı hedefliyoruz’

Kaliteli bir kadromuz var. Bu liglerin tecrübeli isimleri ile birlikte üst liglerden gelen arkadaşlarla iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum, İyi futbolcu olmalarından ziyade karakterli oyunculardan kurulu bir kaddomuz oldu. İki etap sonunda hiç bir sorun yaşamamız olmamız bu açıdan son derece önemli. Bolu kampında kaynaşma ve birlik beraberlik adına daha iyi geçeceğini düşünüyorum.

‘Üçü bir arada oynayabilir’

Kadro planlamamız çok doğru yapıldı. Ben Süper Lig’de Ankaragücü’nü çalıştırırken Murat Yıldırım’ı çok istemiştim olmamıştı burda nasip oldu. Umut Kaya sadece Çorum fK’nın değil 2. ligin en iyi oyuncularından birisi. Seçgin Getbay da Umut gibi 2. ligde iz bırakmış bir futbolcu. Bu üç oyuncumuzuda oynatacağımız oyun planımız var. Murat Yıldırım 6 ve 8 oynayabiliyor. Umut Kaya 8 ve 10 oynayabiliyor Seçgin’de öyle. Bu üç oyuncumuzunda temposu iyi olduğ olduğu süree aynı anda forma giyebiyecekler. Hedefe giderken böylesine önemli üç oyuncuyu aynı anda kullanmak istiyoruz. Bu üç arkadaşın temposu iyi olmazsa iyi olan oyuncular oynar. Hedefe giden yolda alternatifli bir kadroya sahibiz. Şu ana kadar çok önemli oyuncular transfer ettik. Bolu kampından sonrada transfer olabilir. Çorum FK’da transferin son gününe kadar transfer olabilir. Kampta oynayacağımız hazırlık maçlarındaki performansımıza göre eksik mevki görürsek buralara transfer isteyebiliriz.

‘Sabit bir sistemimiz olmayacak’

Benim sabit bir sistemim yok. Genelde 4-2-31 ile oynayacağız ancak daha çok rakibe göre bir sistemle maça çıkarım. Rakiplerden gelen raporlara göre yapacağımız analizler sistemi belirleyecektir. Tabiki biz hedefe giden bir takımız rakipten çok kendimize bakacağız ve sahada gücümüzü ve kalitemizi göstereceğimiz bir oyun anlayışımız olacak. biz rakibe uymayacağız rakibin bize uymasını sağlayacağız.

‘Grupta 9-10 takım zirveyi zorlar’

Grubumuzda hedefe oynayan takım sayısı çok ve zorlu rakipler var. Bunlardan Afyonspor, Bodrumspor, Ankaraspor ve Diyarbekirspor ciddi rakipler olarak görülüyor. Hekimoğlu Trabzon gençleşti, Sakaryaspor büyük bir camia, Sarıyer her zaman üst sıraları zorlamış bir takım. Grupta 9-10 takımın üst sıraları zorlayacağını düşünüyorum. Tabiki bu düşünceler kağıt üzerindeki düşünceler. Bizim için asıl önemli olan bizim sahada ne yapacağımız. Kalitemizi ve gücümüzü sahaya yansıttığımız sürece hedefe giden yolda bize kimsenin rakip olmayacağını biliyoruz. Geçen sezon kötü bir başlangıç ve sonrasındaki çaba hedefe götürmedi. Bu senu öyle bir lüksümüz yok ve lige çok iyi başlamak zorundayız.

‘İlk üç maçı kayıpsız geçersek önümüz açık’

İlk üç maç çok önemli. İçerde rakibimiz konumundaki Diyarbekir ve Sakarya deplasmanda Ergene maçlarını kazandığımız takdirde istediğimiz havayı yakalarız. Sonraki dokuz haftalık periyot bizi iyice havaya sokacak ve rakiplerin umutlarını azaltacak gibi duruyor. Şampiyonluk tamamen hava ile alakalı ve bunu yakaladığımız takdirde sezon sonu mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Bizim bu takımla vura vura gitmemiz lazım. Oyuncularımla devamlı bunu konuşuyorum. Şampiyonluk hedefi ile yola çıkıyorsak rakip gözetmeksizin vura vura gitmeliyiz. Takım olarak bunu yapacak gücümüzde var.

‘Camia bu takıma inansın ve güvensin’

İyi bir takım olduk ve şehrin camianın bize sahip çıkması destek vermesi hedefe giden yolda çok önemli. Şampiyonluk sadece sahada mücadele vermekle olmuyor, şehrin dinamiklerinin takımına verdiği destek bu yolda çok önemli. Camiamızdan isteğimiz sabırla bu takıma sahip çıksın ve destek versinler. Onların desteğine ve duasına çok büyük ihtiyacımız var. Bizler sahada onlar tribünde gereken mücadeleyi verdiğimiz takdirde sezon sonunda mutlu sona ulacağımıza inanıyorum’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2021, 21:13