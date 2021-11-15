Yakışmadı KAPTAN

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da kaptan Umut Somaspor maçının bitiş düdüğünden sonra kırmızı kart gördü.

Sakatlar ve cezalı futbolcuların çokluğu nedeni ile büyük sıkıntı yaşayan kırmızı siyahlı takım kaptanı Umut üç sarı kartla çıktığı Somaspor maçının uzatma dakikasında rakibine ceza yayı üzerinde yaptığı faul sonrasında hakeme yaptığı sert itiraz sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Atışın auta gitmesi sonrasında maçın hakemi karşılaşmayı bitirdi.

Bitiş düdüğünün ardından Umut anlamsız şekilde hakeme tepkisini sürdürünce ve arkadaşlarının tüm engellerine rağmen devam ettirince ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı. Hem önümüzdeki hafta forma giyemeyecek hemde üç sarı kart ile ceza sınırında devam edecek.