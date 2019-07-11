Yakup ve Mümin ile yollar ayrıldı

HALİL ÖZTÜRK

Geçtiğimiz gün iç transfer görüşmeleri kapsamında kulüp tarafından görüşülmeye başlandığı duyrulan Mümin Talip Pazarlı ve Yakup Alkan ile yollar ayrıldı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada; “Kulübümüz futbolcularından Mümin Talip Pazarlı ve Yakup Alkan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz.” denildi

ÇORUMSPOR’DA YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıl Yeni Çorumspor’un şampiyonluğa ulaşmasında en büyük paylara sahip olan iki futbolcu ile yollar ayrıldı.

Biri defansın bel kemiği iken, diğeri ise 3.liglerin gol kralı olmuştu. Şampiyonluğa ulaşılmasında büyük katkıları ile iki futbolcu önümüzdeki sezon Yeni Çorumspor forması giymeyecek.