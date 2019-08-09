Yeni Çorumspor başkanını arıyor

FATİH BATTAR

Geçtiğimiz hafta Cuma günü aday çıkmadığı için bugüne ertelenen Yeni Çorumspor Olağan Genel Kurulu, bugün saat 14.00'da Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Yeni Çorumspor'da kongre öncesi sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Daha önce aday olmayacağını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyuran Fatih Özcan'ın bugünkü kongrede aday olma ihtimali var. Geçtiğimiz hafta Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ahmet Ahlatcı ve Fatih Özcan bir araya gelmiş ve durum değerlendirmesi yapmıştı. Ardından geçtiğimiz günlerde bu üçlüye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da dahil oldu. Üçlü zirvede Fatih Özcan'ın belediyeden talep ettiği 5 husus görüşüldü.



Edinilen bilgilere üçlü zirve sonrası Fatih Özcan'ın isteklerinin yerine getirilmesi konusunda belli bir aşamaya gelindiği ancak kesin bir anlaşmaya varılmadığı öğrenildi.

Yine edindiğimiz bilgilere göre Fatih Özcan bugünkü kongrede aday olmazsa, üçlü zirveden çıkan görüş birliğine göre yerine ya Fatih Özcan'ın belirleyeceği bir isim yada Ticaret ve Sanayi Odası'ndan bir kişinin aday olması bekleniyor.

9 Ağustos'a ertelenen kongre sürecinde kimse adaylık başvurusu yada adaylığını açıklamazken, kamuoyu Yeni Çorumspor başkanının kim olacağını çok merak ediyor. Bugün gerçekleştirilecek kongrede Çorumspor sahipsiz mi kalacak? Yoksa başkanını seçecek mi? Tüm bu soruların yanıtları bugün belli olacak.