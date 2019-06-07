Yeni Çorumspor camiası BABAYİĞİDİ’ni bekliyor

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor camiası Babayiğidini bekliyor. Kulüp Başkanı Fatih Özcan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Çorum babayiğidi bir iş adamı ile yaptığı görüşmede ‘2023 hedefi Süper Lig’ diyerek çok büyük bir destek verdiğini açıklamış ve konunun detaylarının önümüzdeki günlerde yapılacak ikinci görüşmede netlik kazanacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından sezonu şampiyon olarak tamamlayarak 2. lige yükselen kırmızı siyahlı camiada ikinci bir sevinç dalgası yaşanmıştı. Geçen sezon kulübün ekonomik yükünü Çorum’dan katkı almadan tamamen Federasyon geliri ve kendi oluşturduğu kaynaklarla götüren Fatih Özcan yeni sezonda böyle bir gücünün olmadığını belirterek sahip çıkılmaması halinde Genel Kurul’da aday olmayacağını belirtmişti.

Bayram nedeni ile ikinci görüşme henüz gerçekleşmedi. Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan önümüzdeki hafta içinde görüşmenin olmasını beklediğini ve Çorum Babayiğidinden haber beklediğini söyledi.

Yeni Çorumspor ailesi bu görüşmeden gelecek mutlu haberleri bekliyor. Bu görüşmenin ardından olumlu bir karar çıkması halinde Yeni Çorumspor Kulübü’nün kuruluşu için genel kurul hazırlığı başlayacak ve en kısa sürede yönetim oluşturularak yeni sezon startının verilmesi bekleniyor.

Bahri Hoca rapor sundu

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya geçtiğimiz hafta sonu Çorum’a geldi ve yönetime rapor sundu.

Tecrübeli teknik adam Başkan Fatih Özcan, Sportif Direktör Hamit Işık ve Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın ile bir araya geldi. Görüşmede geçen sezonun bir değerlendirmesi yapıldı ve Bahri Kaya hazırladığı raporu sundu.

Bahri Kaya’nın geçen sezon futbolcuların performansı mevkilere göre ihtiyaç duyulan bölgeler ve kalması ile gitmesi gereken isimler konusunda yazılı bir rapor sunduğu öğrenildi. Başkan Özcan ve teknik heyetin raporu incelediği ve önümüzdeki hafta içinden itibaren yeni sezonla ilgili olarak bir bilgilendirme yapması ve çalışmalara başlaması bekleniyor.