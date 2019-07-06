Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek transfer çalışmalarına başlayan Yeni Çorumspor'da iç transfer hareketliliği başladı. Yeni Çorumspor'da iç transferde geçen sene başarılı performans gösteren Mert Ilıman ve Batuhan Demirel, bu sezonda da kırmızı-siyahlı formayı giyecek. Ayrıca Yeni Çorumspor'da Osman Bodur'la da görüşmelere başlandığı öğrenildi.

3 futbolcu ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Yeni Çorumspor, iç transferden sonra dış transfere yöneleceği öğrenildi. Edinilen bilgiler göre yönetim dış transferde fazla aceleci davranmak istemezken, teknik ekibin vereceği karaar doğrultusunda transfer çalışmalarının titizlikle yürütüleceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2019, 14:01