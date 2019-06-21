Yeni Çorumspor'un ana sponsoru 'Ahlatcı' oldu

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan göğüs reklamı sponsoru olarak Ahlatçı Holding ile 1 milyon 500 bin liraya Ahmet Ahlatçı ile anlaştıklarını söyledi. Özcan bunun yanı sıra kulübe sabit gelir kaynakları oluşturacak bir çok projenin alt yapısını hazırlayan Ahmet Ahlatçı’nın kulübün gelecek yıllarını garanti altına alacak bir çok adım attığını belirterek kendisine verdiği destekten daha çok Çorumspor’a zaman ayırdığı ve çalıştığı için tüm camia adına teşekkür etti.

Çorumspor’un artık marka olduğunu bu markaya zarar verecek söylemlerden kaçınılmasını isteyen Başkan Özcan ‘Bu başlangıcın ardından deplasman, kamp, malzeme ve diğer sabit giderler için sponsorluk yapacak işadamlarımızı bekliyoruz. Bizde bu sponsorluklar karşısında onların reklamını yapacağız. Kimseden karşılıksız para istemiyoruz’ dedi. Başkan Özcan Belediye’den de para istemediğini sadece stad ve tesis için eleman desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.