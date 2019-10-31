Yeni Çorumspor’un maçları artık canlı yayınlanacak

FATİH BATTAR

Yeni Çorumspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, taraftarların yoğun isteği üzerine internet üzerinden yayın yapan BURADA TV’den tüm maçların canlı yayınlanacağı açıklandı.

10 TL karşılığı üye olarak tüm maçların izlenebileceği beilrtilen açıklamada; “Gerek şehir dışında, gerekse de yurt dışında yaşayan tüm Çorumlu ve Çorumsporluların maçlarını izleyebilmesi adına BURADA TV ile anlaşılmıştır. Sadece 10 TL karşılığında üye olarak takımımızın maçlarını artık canlı olarak izleyebileceksiniz. Tüm maçlar satın alınmıştır. Fakat deplasman oynayacağımız karşılaşmalar, rakip takımın izni doğrultusunda yayınlanacaktır.” denildi