Yeni stadın devri yapıldı

HALİL ÖZTÜRK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilimize yapılacak yatırımlar açıklandı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından dün düzenlenen protokol imza törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, yatırım yapılacak ilçelerin Belediye Başkanları ve AK Parti İlçe Başkanları dan oluşan kalabalık bir grup katıldı.

Bakan Kasapoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre bu yıl içinde yapımına başlanacak tesisler arasında en dikkat çeken üç adet yarı olimpik yüzme havuzu, mevcut sahaların yerine yapılacak iki nizami futbol sahası. Bu sahalara 500’er kişilik tribün ve dörder soyunma odaları yapılacak, 10 adet sentetik yüzeyli futbol sahası, Güreş Eğitim Merkezi, 1 spor salonu, üç basketbol ve voleybol sahası, 100 adet pota ve bin seyirci kapasiteli çelik tribün. Bu protokol ile ayrıca 15 bin kapasiteli stadyum ve çevre düzenlemesi ve Belediye tarafından yaptırılan Spor Salonunun tamamlanması.

Mevcut Güreş Eğitim Merkezi’nin yıkılacak olması nedeni ile çok daha modern bir Eğitim Merkezi ve Kamp Merkezi yapılacak. Yarı Olimpik Yüzme Havuzlarından birisi Üniversite’ye diğeri merkeze diğer yüzme havuzu ise Dodurga İlçesine yapılacak. Oğuzlara ise Gençlik Merkezi yapılacak. Sentetik futbol sahası ve 100 adet potaların ise ilçelere dağılımı yapılacak.

En çok tesis Dodurga’ya

Dün imzalanan protokol kapsamında ilçeler içinde en fazla yatırım Dodurga ilçesine yapılacak. İlçeye TKİ Tesislerinin devralınması nedeni ile bu bölgeye bir spor salonu, bir sentetik futbol sahası ve yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020, 15:02