Yılmaz Can İnegölspor’da

HARUN AKKAYA

Çorum FK eski futbolcularından Yılmaz Can Taşkıran ikinci yarı için İnegölspor ile anlaştı.

2015-16 ve 2020-21 sezonunun ilk yarısında Çorum FK formasını giyen ardından İçel İdmanyurdu formasını giyen Yılmaz Can Taşkıran bu sezon başında Niğde Anadolu FK ile anlaştı.

İkinci yarı Galatasaray pilot takımı olması nedeni ile ayrılık kararı alan Yılmaz Can Taşkıran aynı grupta mücadele eden ve ilk yarıda istediğini bulamayan takımlardan İnegölspor ile anlaştı. Tecrübeli futbolcu hafta içinde resmi imzayı atarak yeni takımı ile çalışmalara başlaması bekleniyor.