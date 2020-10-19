‘Yüzme Havuzu Kasım sonunda hizmete açılacak’

HARUN AKKAYA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum Olimpik Yüzme Havuzu’nun Kasım ayı sonunda yeniden hizmete açılacağını söyledi.

Cumartesi günü bir dizi ziyaret için Çorum’a gelen Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaklaşık iki yıla yakındır kapalı olan ve geniş bir tadilattan geçirilen Yüzme Havuzu’nda incelemelerde bulundu.

Yüzme Havuzunun büyük bir tadilat geçirdiğini ve çok daha modern sağlam bir şekilde hizmete hazırlandığını belirten Bakan Kasapoğlu tesisin son durumu hakkında bilgiler aldı. Bakan Kasapoğlu yapımcı firmadan havuzun Kasım sonuna kadar çalışmaları tamamlayarak hizmete açılmasını istedi.

Bakan Kasapoğlu yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında havuz inşaatlarına büyük önem verdiklerini belirterek Çorum’un da bu alanda iki yarı olimpik yüzme havuzunun yapımınada önümüzdeki günlerde başlanacağını açıkladı.