Zirve yolunda kritik viraj

Yeni Çorumspor dokuzuncu hafta maçında yarın saat 14.30’da sahasında grupta zirve mücadelesi veren rakiplerinden Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.

Ligde son üç maçını kazanarak büyük bir çıkış yapan kırmızı siyahlı takımda sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Konuk Tarsus İdman Yurdu ise geçen hafta BAKspor deplasmanında kaybettiği puanları Çorum’da telafi etmek amacında. Grupta üst sıraları yakından ilgilendiren bu zorlu maçı İstanbul bölgesi tecrübeli hakemi Mustafa Kürşat Filiz yönetecek.

Yeni Çorumspor ligin dokuzuncu hafta maçında yarın sahasında en yakın takipcisi Tarsus İdman Yurdu takımını konuk edecek. Kırmızı Siyahlı takım ligde son üç maçını kazanmanın verdiği moralle yarın sahasındaki maçıda kazanarak ligde zirve yarışına devam etmek istiyor.



Geçtiğimiz hafta sekiz günde oynadığı üç maçta ikisi deplasmandan da dokuz puanla ayrılarak zirve yarışına ortak olan kırmızı siyahlı takım hafta sonunda Hacettepe deplasmanında aldığı 3-1’lik galibiyetin verdiği moralle Tarsus İdman Yurdu maçına hazırlandı.Yeni Çorumspor’da yarın oynanacak maç öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sezona sıkıntılı başlasada bunu kısa sürede üzerinden atarak çok iyi bir çıkış yapan kırmızı siyahlı takımda iç sahada alınan iki mağlubiyet dışındaki performans tüm camianın takdir ettiği bir görüntü. Yeni Çorumspor’da hedef yarınki maçta en yakın takipcisi konumundaki Tarsus İdman Yurdu önünde alacağı üç puanla aradaki puan farkını iyice açarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Konuk Tarsus İdman Yurdu takımı ise sezona çok iddialı başladı. Kadrosuna kattığı tecdübeli isimlerle sezona şampiyonluk iddiası ile başlayan sarı lacivertli takım ikisi deplasman birisi iç sahada üç mağlubiyet alırken onlarda Yeni Çorumspor gibi berabere kalmayan bir görüntü veriyorlar.



Yarın saat 14.30’da Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ında başlayacak bu zorlu maçta İstanbul bölgesinin tecrübeli hakemi Mustafa Kürşat Filiz yönetecek.