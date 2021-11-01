Zirveye emin adım

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK zirve yarışında zorlu Etimesgut Belediyespor deplasmanından 2-0 galibiyet ile dönerek üst üste üçüncü maçını da kazandı.

Çok kötü bir zemine sahip sahada oynanan maçta Çorum FK ilk dakikalardan itibaren oyunda kontrolüne aldı ve topa daha çok sahip oldu.,

Kırmızı Siyahlı takım üçüncü bölgede üretmekte yine zorlandığı ilk yarıda final paslarında başarıı olamadı. Kötü zeminde ilk yarıda ev sahibi takımdan iki Çorum’dan ise bir futbolcu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldılar.

İkinci yarının ilk dakikalarında bulduğu golle Çorum FK öne geçtikten sonra rakibin üzerine gelmesinden yararlanarak daha çok boş alan buldu. Bunlardan birinde Mehmet Gürkan’ın kazandırdığı penaltıyı Halil İbrahim gole çevirinde Çorum FK son bölüme rahat girdi.

Çorum FK zorlu deplasmanda kötü zeminde futbol oynamakta zorlansada mücadele olarak ortaya koyduğu performansla beğeni topladı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

34. dakikada gelişen Çorum FK atafında sağ kanattan çıkmak isteyen Etimesgut’tan İsmail’e Batuhan baskı yaptı ve seken topu alan Halil İbrahim sol kanattan rakip ceza sahasına girdi ortada Burak’ın önüne çıkarmak istedi savunma kayarak topu son anda kornere atarak kırmızı siyahlı takıma gol izni vermedi.

36. dakikada yine sol kanattan Halil İbrahim ile gelişen atakta bu futbolcunun ortasında Umut kafa ile arkaya aşırdı Abdulhamit yakın mesafeden müsait durumda kafayı vurdu kaleci Emre gole izin vermedi.

43. dakikada ev sahibi takımın etkili geldiği pozisyonda Emre sağ kanattan savunma arkasına haraketlendi çapraz pozisyonda kaleci Hasan Hüseyin ile karşı karşıya kaldı sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

İlk yarıda takımların çabası sonuç vermedi ve devre 0-0 beraberlikle sona erdi.

56. dakikada orta alandan gelişen Çorum FK atağında kaptan Umut’un pasında Hasan sağ kanattan ceza sahasına girdi çapraz pozisyonda yerden sert vurdu kaleci Emre köşeden topu kornere çelerek gole izin vermedi.

58. dakikada Çorum FK golü buldu. Bu dakikada sağ kanattan kullanılan tac atışında Hasan topla buluştu ceza yayı üzerinde sol kanatta Burak’a mükemmel indirdi bu futbolcu topu kontrol etti rakibinden kurtulduktan sonra yerden ortaya sert çıkardı araya giren Halil’e çarpan top uza kale direğinden Etimesgut ağlarına gidince kırmızı siyahlı takım deplasmanda 1-0 üstünlüğü yakaladı.

65. dakikada ev sahibi takım atağında orta alandan atılan topla Göksu ceza sahasına yaklaştı hafif çaprazdan sert vurdu top direğin dibinden az farkla auta gitti.

67. dakikada sağ kanattan Mehmet Gürkan’ın savunma arkasına attığı topla Burak çaprazda buluştu rakibinden kurtulduktan sonra uzak köşeye plaseledi top direğin yanından ata gitti.

80. dakikada Çorum FK’yı rahatlatan gol geldi. Bu dakikada ev sahibi takımın ceza sahasına yakın noktadan kazandığı faul atışında kaleci Hasan Hüseyin’in yumrukladığı tola buluşan Umut orta alanda Serkan’a oda sol kanattan ileri çıkan Mehmet Gürkan’ın önüne bıraktı. Bu futbolcu topla 50 metre gitti ceza sahasına girdi altı pasa yakın noktada Ömer tarafından düşürüldü. Maçın hakemi tereddütsüz penaltı noktasına gösterdi. Atışı kullanan Halil İbrahim kalecinin üzerinden sert bir vuruşla skoru 0-2 yapan golü attı.

90+5. dakikada sol kanattan gelişen Etimesgut atağında Göksu’nun ortasında Feyyaz altı pas içinden kafayı vurdu kaleci Hasan Hüseyin üzerine gelen topa kolay sahip oldu. Maçta 2-0 Çorum FK’nın galibiyeti ile sona erdi.