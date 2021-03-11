Sungurlu Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde görev yapan 46 yaşındaki Aytunç Faydacı, geçirdiği kaza sonucu hastanede yoğun bakımda 40 günlük yaşam savaşını kaybetti.

İddilara göre oturduğu apartmanda asansör kapısını açmaya çalışırken dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşen ve ağır yaralanan Faydacı, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 40 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekteyken doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çorum'un Mecitözü ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Faydacı’nın bugün saat 14.00’da Ulumezarlık’ta kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.