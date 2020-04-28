Arifegazili'de 6 ev karantinaya alındı

Sungurlu’ ya bağlı bin 400 kişinin ikamet ettiği Arifegazili Köyü'nde 6 evin karantinaya alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, köyde bir vatandaşın yapılan covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine kişinin ve ailesinin temasta bulunduğu toplam 31 kişinin ikamet ettiği 6 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Karantina süresince evlere giriş çıkışların yapılmayacağı ve ihtiyaçlarının köy muhtarlığı ve kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı belirtildi.

(İHA)