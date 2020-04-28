Arifegazili'de 6 ev karantinaya alındı

Sungurlu’ ya bağlı bin 400 kişinin ikamet ettiği Arifegazili Köyü'nde 6 evin karantinaya alındığı öğrenildi.

Arifegazili'de 6 ev karantinaya alındı

Sungurlu’ ya bağlı bin 400 kişinin ikamet ettiği Arifegazili Köyü'nde 6 evin karantinaya alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, köyde bir vatandaşın yapılan covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine kişinin ve ailesinin temasta bulunduğu toplam 31 kişinin ikamet ettiği 6 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Karantina süresince evlere giriş çıkışların yapılmayacağı ve ihtiyaçlarının köy muhtarlığı ve kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı belirtildi.

(İHA)

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Karantinada kalanlar ilahilerle uğurlandı
Karantinada kalanlar ilahilerle uğurlandı
  1. GÜNCEL