Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Ankara-Samsun karayolunda meydana gelen kazada bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Sungurlu’ya Elektronik Denetleme Sistemi’nin (EDS) 4 yıldır kurulmadığına dikkat çekerek; 'Bu yolda daha kaç kişinin canı yanacak’ dedi

Başkan Şahiner, EDS biran önce kurulması gerektiğini söyledi.

'Her gün bir kaza haberiyle yatıp, yine kaza haberiyle uyanıyoruz' diyen Şahiner, bugüne kadar bu yolda sayısız kaza olduğunu ve önlem alınmadıkça bu kazaların artarak devam edeceğini söyledi.

EDS sistemine 4 yıldır onay verilmediğini aktaran Şahiner; "Bu yolda daha kaç kişinin canı yanacak’ diye soran Başkan Şahiner, “Kırıkkale’de, Balışeyh’de ve Delice’de EDS var. EDS sayesinde şehir geçişlerinde kaza neredeyse olmuyor denecek kadar az. Buraya da bir önlem alınsın artık. Her gün ya birisi ölüyor ya da yaralanıyor. Bugün 61 yaşında ki bir vatandaşımız karşıdan karşıya geçmek isterken hayatını kaybetti. Yazık günah. Dışarıda yaşayan insanlar bile ‘Sungurlu’da ne kadar çok kaza oluyor’ dedi.

-VATANDAŞLAR DA HİÇ BİR ADIM ATILMAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Çorum İl Trafik komisyonu, trafik kazalarının en çok yaşandığı ilçelerin başında gelen Sungurlu’ya EDS’nin kurulmasını kararlaştırmış, komisyon tarafından da kabul edilmişti. Vatandaşlar senelerdir hiçbir adımının atılmamasına tepki gösterdi.

Delice ve Balışeyh’de olduğu gibi Sungurlu’ya da EDS’nin biran önce kurulmasını isteyen vatandaşlar, “Yolun bu tarafından yaşayan binlerce kişi her gün bu yoldan geçerek şehir merkezine geliyor. Birçok kişi bu yolda karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti. Bu tür kazaların daha faza yaşanmaması, daha fazla kişinin canının yanmaması için EDS’nin kurulmasını istiyoruz” dediler. (Sungurlu’nun Sesi)

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021, 11:31