Çorum’da bir köyde daha karantina kaldırıldı!

Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda 14 gündür karantina altında olan Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyü İlçe Hıfzısıhha Kurulu’nun kararı ile karantinadan kaldırıldı.

Hatırlanacağı üzere Oyaca köyünde yaklaşık iki hafta önce bir kişinin testinin pozitif çıkmasından dolayı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu Oyaca köyünün 14 gün boyunca karantina altına alınacağını açıklamıştı. Bugün köyden iyi haber geldi. 14 gün boyunca hiçbir Koronavirüs belirtisi olmayan köyde karantina kaldırıldı. Köye giriş-çıkışlar kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanıyordu. Bugün itibariyle köye giriş-çıkışlar serbest oldu. 7 Nisan tarihinde ise Mecitözü ilçesine bağlı Fındıklı köyü Hıfzısıhha Kurulu’nun kararı ile karantinadan kaldırılmıştı. Çorum’da karantinası kaldırılan köy sayısı 2’ye ulaşırken, Mecitözü'nün Bekişler, Laçin'in Çamlıpınar, Uğurludağ'ın Eskiçeltek, ve Kargı'nın Oğuz ve Yeşilköy ile Bahçelievler Mahallesi’nin karantinası devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2020, 11:47