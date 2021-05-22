Çorumlu işçi kazada hayatını kaybetti

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kaza yapan Çorumlu Ramazan Durusulu hayatını kaybetti.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. B.T, idaresindeki 37 AAN 935 plakalı otomobil, E-88 kara yolunun Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy yakınlarında devrildi.
Kazada, Çorumlu Ramazan Durusulu olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile Ü.G. ve S.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yozgat’ta çorap fabrikasında çalıştığı öğrenilen Ramazan Durusulu’nun ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Merhumun cenazesi yarın Sungurlu'nun Küçükpolatlı köyünde toprağa verilecek.
Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021, 13:51