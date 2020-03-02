Eğlence programı iptal

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından 8 Mart’ta düzenlenmesi planlanan ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü Eğlence Programı ve Nergiz Ay Konseri’ Türkiye'yi yasa boğan şehitlerimiz sebebiyle iptal edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “İdlib'de gerçekleşen saldırı sonucu şehit düşen kahraman Türk askerlerimizin anısına saygımızdan, yapılması planlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Eğlence Programımızı iptal ettik. Rabbim böyle acılar bir daha yaşatmasın. Şanlı ordumuzun her zaman destekçisi ve duacısıyız. Bahar Kalkanı Harekâtının başarıyla sonuçlanması ve Mehmetçiğimizin kılına zarar gelmemesi için dualarımızı eksik etmeyelim inşallah.” dedi.