Hani EDS kurulacaktı?

Sungurlu’da artan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına dikkat çeken vatandaşlar tepkilerini dile getirdiler.

“Her güne bir kaza haberiyle uyanıyoruz” diyen vatandaşlar, bugüne kadar bu yolda sayısız kaza olduğunu ve önlem alınmadıkça bu kazaların artarak devam edeceğini söylediler.

Yetkililerin bu konuda duyarsız kalmalarına da tepki gösteren vatandaşlar, “Bu yolda araçlar çok hızlı gidiyor. Buraya bir önlem alınsın artık. Burada her gün birisi ölüyor. Yazık günah. Dışarıda yaşayan insanlar bile ‘Sungurlu’da ne kadar çok kaza oluyor’ diye sorarken, Valisi, Kaymakamı, Belediyesi neden bu durum karşısında önlem almıyorlar. Neden hiç umursanmıyor” diyerek tepkilerini ifade ettiler.

İl Trafik komisyonu 2019 yılının Temmuz ayında toplanarak, trafik kazalarının en çok yaşandığı ilçelerin başında gelen Sungurlu’ya Elektronik Denetleme Sistemi’nin (EDS) kurulmasını kararlaştırdığını dile getiren vatandaşlar 1 yıl geçmesine rağmen hiçbir adımının atılmadığını kaydettiler.

Delice ve Balışeyh’de olduğu gibi Sungurlu’ya da EDS’nin biran önce kurulmasını isteyen vatandaşlar, “Yolun bu tarafından yaşayan binlerce kişi her gün bu yoldan geçerek şehir merkezine geliyor. Birçok kişi bu yolda karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti. Bu tür kazaların daha faza yaşanmaması, daha fazla kişinin canının yanmaması için EDS’nin kurulmasını istiyoruz” diyerek taleplerini dile getirdiler.