Karantinadan kaçtı, cezayı yedi

Sungurlu’da karantinada olması gereken bir vatandaş Kaymakamlığa girerken yakalandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, alınan tedbirleri yok sayarak sorumsuzca davrananlara da sık sık rastlanılıyor. Özellikle de testi pozitif çıkan vatandaşların ve temaslılarının 14 gün süreyle karantinada kalması isteniyor.

Sungurlu'da bir vatandaş, karantina yasağını hiçe saydı. İlçeye bağlı bir köyde yaşayan 61 yaşındaki H.Ö. aile bireylerinden birinde koronovirüs testinin pozitif çıkması üzerine evde karantinaya alındı.

Karantinadan kaçan vatandaş, ilçe merkezine gelerek Kaymakamlık binasına girmeye çalıştı. Polis, HES kodundan karantinada olması gerektiği belirlenen vatandaşı binaya girmeden durdurdu.

Polis ekipleri tarafından bina dışına çıkarılan vatandaşa cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri daha sonra karantinada olması gereken şahsı evine gönderdi.